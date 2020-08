Um homem ainda não identificado foi vítima de um grave acidente, na noite desta segunda-feira (10), na BR-317, próximo ao município de Acrelândia, no interior do Acre.

Segundo informações de populares, o motorista estaria trafegando em alta velocidade, em um carro modelo Sandero de cor branca, quando acabou perdendo o controle do veículo, saiu da pista e capotou por diversas vezes até parar próximo a uma cerca.

Pessoas que viram o momento do acidente correram para ajudar a vítima que ficou muito machucado na cabeça e no rosto. Ainda segundo informações de testemunha, a vítima se salvou porque justamente que no momento do capotamento estava usando o cinto de segurança, que evitou que o homem fosse arremessado pelo vidro.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local e prestou os primeiros atendimentos a vítima, que foi encaminhada ao hospital de Acrelândia, em estado de saúde estável.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e a área foi isolada para os trabalhos da perícia. Após os procedimentos, o veículo foi levado para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), por um guincho.

