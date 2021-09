Motorista de Brasiléia é preso após provocar acidente na noite de domingo em Xapuri

Por Raimari Cardoso

Um motorista do município de Brasiléia causou sérios danos em pelo menos dois veículos em Xapuri, na noite do último domingo (12), e por pouco não atingiu pessoas que se encontravam nas proximidades da Espetaria do Vó, um dos bares mais frequentados da cidade.

O nome do motorista, que se encontra preso na Delegacia Geral de Xapuri, não foi divulgado. De acordo com informações da Polícia Militar, ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas foi feito o Termo de Constatação de embriaguez, segundo determina a legislação de trânsito.

Testemunhas disseram que o motorista saia do local “cantando pneus” quando perdeu o controle do veículo mais à frente atingindo os carros que estavam estacionados na rua. Pessoas que estavam no local se revoltaram com a atitude e tentaram agredi-lo fisicamente, o que não ocorreu por conta da chegada da PM.