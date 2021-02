Um grave acidente envolvendo dois veículos deixou o trânsito lento na manhã deste sábado, 6, no cruzamento da rua Rio de Janeiro com a rua Pernambuco no bairro Dom Giocondo, em Rio Branco (AC).

De acordo com informações de populares que presenciaram o acidente, o condutor do veículo modelo Prisma de cor cinza transitava na rua Rio de Janeiro no sentido bairro-centro, quando ao cruzar a rua Pernambuco colidiu com o motorista do veículo Fiat Mobi que avançou o sinal vermelho do semáforo. Com o impacto, o Fiat Mobi capotou.

Segundo informações, não houve feridos, apenas danos materiais. A Polícia de Trânsito (BPTrans) esteve no local. Os proprietários dos veículos fizeram um acordo e os veículos foram removidos por guinchos e as ruas foram liberadas.





