O pastor evangélico Erivan Barbosa Chagas, de 49 anos, não resistiu ao ferimento de bala e morreu no Pronto Socorro de Rio Branco nesta segunda-feira (29).

Por Alcinete Gadelha

Ele foi baleado com um tiro no abdômen na noite de domingo (28). O crime aconteceu numa propriedade rural no Ramal do Limoeiro, no Km 29 da Estrada do Quixadá.

Erivan Barbosa Chagas, de 49 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira (29), no Pronto Socorro de Rio Branco. Ele morreu no centro cirúrgico do hospital e não resistiu ao procedimento, segundo informou a direção do hospital.

Chagas foi baleado em casa com um tiro na região do abdômen, no ramal do Limoeiro, Estrada do Quixadá, na noite desse domingo (28), por volta das 20 horas. Um suspeito atingiu a vítima com um tiro, segundo o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC). _______________________ Ainda conforme as informações do CICC, a esposa da vítima teria ouvido um barulho semelhante ao uma explosão e ,logo em seguida, Chagas chegou dizendo que tinha levado um tiro. Depois disso, o autor tentou entrar na casa, mas ela empurrou a geladeira e conseguiu impedir a tentativa de invasão. Impedido de entrar, o suspeito fugiu do local e não foi localizado pela polícia. _______________________ O CICC informou que a vítima foi socorrida em um carro de passeio e encontrou a guarnição da Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu) já quando era levado ao hospital. Ele recebeu os primeiros atendimentos e foi levado para o PS, onde depois não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para realização dos exames cabíveis.

