Com informações do Diário da Manhã

O prefeito licenciado de Goiânia, Maguito Vilela (MDB) que lutava pela vida após contrair Covid-19, infelizmente veio à óbito na madrugada desta quarta-feira (13/1) no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde o mesmo estava internado para tratar complicações provocadas pela doença.

Maguito estava internado desde o dia 22 de outubro, e chegou a ter momentos de despertar, no entanto nos últimos dias, uma infecção bacteriana nos pulmões piorou o quadro de Maguito.

O Comunicado do falecimento do prefeito de Goiânia foi repassado na manhã de hoje pelo secretaria de comunicação de Goiânia.

Confira o comunicado:

É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do prefeito de Goiânia, Maguito Vilela, ocorrido nesta madrugada de 13 de janeiro. Internado desde o dia 22 de outubro para tratar da Covid-19, Maguito lutava contra uma infecção pulmonar diagnosticada na semana passada. A família está providenciando o traslado do corpo de São Paulo para Goiás e ele deve ser sepultado em Jataí, sua terra natal. Assim que tivermos mais informações repassaremos à imprensa.

