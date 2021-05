Morre esposa de Bocalom um dia após aniversário do prefeito: “Vai para Deus minha RAINHA!”

POR TIÃO MAIA

Dona Beth Bocalom, esposa do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, faleceu no início da noite desta quarta-feira (19). Ela morreu em Araguari (MG), onde vivia hospitalizada em uma Unidade de Terapia (UTI) domiciliar, aos cuidados da filha do casal.

Portadora de uma doença degenerativa, dona Beth passou a viver em estado vegetativo há cerca de cinco anos e nem soube que o marido, depois de seguidas derrotas, se elegera prefeito de Rio Branco em 2020.

O comunicado foi feito pelo próprio Bocalom em suas redes. “Infelizmente hoje, 19/05/2021, às 20,32 horas ela se rendeu. Deus a buscou para perto Dele! Foram mais de 7 anos lutando contra a ELA – Esclerose Lateral Amiotrófica que a manteve numa UTI domiciliar desde 23/11/2015 (quase 6 anos) até hoje”

Bocalom fez postagem ao lado da cama da esposa no dia do seu aniversário, comemorado em família na última terça-feira (18). Nos últimos dias, o estado de saúde da primeira-dama havia se agravado. Bocalom está em Minas Gerais desde que ela passou mal na última segunda-feira, quando viajou às pressa.

Nas redes sociais, o gestor homenageou a esposa. “Infelizmente hoje, 19/05/2021, às 20,32 horas ela se rendeu. Deus a buscou para perto Dele! Foram mais de 7 anos lutando contra a ELA – Esclerose Lateral Amiotrófica que a manteve numa UTI domiciliar desde 23/11/2015 (quase 6 anos) até hoje. (…)