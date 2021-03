Por

Com cinco CD’s autorais gravados, o cantor gospel acreano Paolo Almeida, de 36 anos, deixou o estado há cerca de um ano e foi morar em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, onde está vivendo exclusivamente da música com a mulher, Juranice Moreira, e os três filhos do casal.

Paolo faz música desde criança. Ele começou tocando bateria na igreja do Evangelho Quadrangular, em Xapuri, no início dos anos 2000. Depois disso, se mudou para Brasiléia com a finalidade de trabalhar, mas sempre ligado à música, largou o emprego para se dedicar àquilo que tem sido até hoje o seu meio de vida.

Na fronteira, o xapuriense lutou muito para conseguir sobreviver fazendo o que gosta até chegar à gravação de seu primeiro trabalho, o CD “Não abro mão de Deus”, formado por músicas que foram sendo compostas e guardadas em um caderno de anotações, segundo ele explicou em uma entrevista da época.

Nesta segunda-feira, 22 de março, dia do aniversário de Xapuri, Paolo Almeida publicou em seu canal do YouTube uma música feita em homenagem à sua terra natal, composta há alguns anos, mas agora gravada em estúdio, intitulada “Xapuri, minha terra”.

Em 2019, Paolo Almeida foi entrevistado pelo jornalista Leônidas Badaró no Boa Conversa, do ac24horas.

Confira essa linda canção:

