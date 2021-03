O Ministério da Saúde informou que Acre e Rondônia contam, a partir desta segunda-feira (22), com abastecimento diário de oxigênio medicinal. Na semana passada, o Ministério Público Federal (MPF) alertou a pasta de que os dois estados estavam prestes a sofrer colapso no fornecimento do produto.

Agora, aviões do Ministério da Defesa farão a entrega de 5.400 m³ do insumo por dia, inclusive aos sábados e domingos. O novo fluxo não tem data para interrupção. Antes, o envio acontecia três vezes por semana.

Se houver necessidade, outro avião já foi colocado à disposição, com capacidade de fornecimento de até 10 mil m³ por dia.

