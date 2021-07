Moradores de Tarauacá serão beneficiados com poços artesianos

O governo do Estado, por meio da Fundação de Tecnologia do Estado do Acre (Funtac), está realizando um trabalho de estudo e execução em vários locais do município de Tarauacá para a construção de 12 poços artesianos destinados a beneficiar a população que não conta com abastecimento de água encanada.

“Os poços estão sendo construídos em localidades isoladas do município, o que trará comodidade e assistência às famílias que ainda não usufruem desse bem que é a água. O governador Gladson Cameli determinou que toda a população do estado tenha água em casa”, destacou o diretor-presidente da Funtac, Tom Sérgio de Menezes.

A escavação e implantação dos poços foram iniciadas na última quinta-feira, 15, com previsão de que todos estejam prontos até 15 de agosto. O próximo município a ser beneficiado com a instalação das cisternas será Rodrigues Alves, que receberá quatro reservatórios.

A Funtac tem como principal missão produzir soluções tecnológicas, priorizando o uso sustentável dos recursos naturais locais, para contribuir com melhoria da qualidade de vida da população. Também desenvolve atividades e projetos relacionados ao diagnóstico e avaliação do desperdício de materiais na construção civil e estudo sobre a viabilidade de programas de qualidade para a implantação de novas tecnologias, entre outros.