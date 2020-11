As prefeituras dos municípios de Brasiléia e Epitaciolândia tiveram o cuidado de preparar os cemitérios para poder receber os familiares daqueles que estão em seu descanso eterno.

Pela parte da manhã, se pode perceber o movimento de sempre do comercio informal daqueles que procuram tirar um pouco do seu sustento, vendendo placas, coroas de flores, velas e limpeza dos túmulos.

Se pode notar pelo horário da manhã que teve um clima nublado e abafado, que os cemitérios São Sebastião (Epitaciolândia) e São João Batista (Brasiléia), registrou pouco movimento em relação aos anos anteriores.

Algumas atividades como Missa Campal foram suspensas devido a regressão para a bandeira laranja, aumento do alerta em relação à pandemia causada pelo covid-19. Ao mesmo tempo que muitos de preocupam com a doença, outros pouco ligam para o caso usando ou não, a máscara de proteção.

Na cidade de Brasiléia, o cemitério São João Batista, que já não comporta mais novos túmulos, os familiares celebram o dia cuidando dos jazigos relembrando com saudades da passagem de seus entes queridos.

Em Epitaciolândia, no cemitério São Sebastião, é o que vem recebendo sepultamentos das duas cidades, até as vítimas do covid-19 nos últimos meses. Mesmo assim, foi registrado pouca visita pela parte da manhã.

Conforme os administradores dos cemitérios, acreditam que o movimento poderá aumentar pela parte da tarde. Além da limpeza, também foi disponibilizado água potável para quem fosse visitar e prestar homenagens aos parentes e conhecidos.

