Moradora mirim de Sena Madureira faz sucesso na internet ao criticar asfalto da prefeitura

Com Yaco News

Maria Clara Alves da Silva, uma menina de apenas 10 anos, moradora do Loteamento Ulisses Modesto em Sena Madureira, Acre, conquistou a internet com um vídeo crítico e divertido sobre a qualidade do asfalto em sua rua. Com uma desenvoltura impressionante, Maria Clara questiona a durabilidade da obra entregue a pouco tempo pela prefeitura e ironiza a situação com a famosa frase “Que show da Xuxa é esse?”, um bordão popular nas redes sociais para apontar algo errado.

No vídeo, Maria Clara, com a câmera do celular, mostra rachaduras e buracos no asfalto, questionando o tempo que a obra levou para ser concluída e o gasto de recursos públicos. “Demoraram um tempão para fazer o asfalto, e quando fazem, eles têm que dar, eles têm que fazer para nós”, diz a pequena, indignada. Ela ainda compara a situação de sua rua com outras áreas do loteamento, onde o asfalto aparenta estar em melhores condições.

A coragem e a espontaneidade de Maria Clara conquistaram os internautas, que elogiaram sua postura e criticaram a falta de investimento em infraestrutura na região. O vídeo viralizou, com milhares de visualizações e compartilhamentos, e gerou um debate sobre a importância da participação cidadã, independentemente da idade.

Com a naturalidade de quem nasceu na era digital, Maria Clara usou as redes sociais para dar voz à sua indignação e cobrar soluções. Seu vídeo é um exemplo de como as novas gerações estão engajadas em causas sociais e utilizam as ferramentas digitais para promover mudanças.

Veja vídeo:

Comentários