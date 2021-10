Morador de rua é agredido com ripada na cabeça e procura ajuda no SAMU em Rio Branco

Uma pessoa em situação de rua identificada como Antônio do Rêgo Fortes Filho, de 45 anos, foi agredida a golpes de ripa na cabeça na manhã desta terça-feira, 12, no Centro de Rio Branco.

Segundo informações de populares que presenciaram a agressão, Antônio estava em via pública quando começou a discutir com outro morador de rua identificado como “burra cega”, que desferiu alguns golpes atingindo a cabeça de Antônio. Mesmo ferida, a vítima ainda conseguiu correr e pedir ajuda na Base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Antônio ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável. A Polícia Militar não foi acionada. O autor do crime fugiu do local.

