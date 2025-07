Assalto frustrado termina em confronto e prisão de criminoso em Cruzeiro do Sul

Em um estado onde os desafios geográficos e a distância dos centros urbanos dificultam o acesso a serviços básicos, o programa Saúde Itinerante, executado pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), fechou o primeiro semestre de 2025 com 6.101 atendimentos médicos especializados e multiprofissionais.

As ações contemplaram comunidades rurais, ribeirinhas, indígenas e bairros urbanos em situação de vulnerabilidade social. O objetivo do programa é descentralizar os serviços de saúde pública e ampliar a cobertura em regiões historicamente desassistidas. O programa atuou em três frentes principais neste primeiro semestre:

Saúde Itinerante Especializado

Responsável pela maior parte dos atendimentos, somou 1.897 consultas médicas e 3.023 procedimentos complementares em municípios como Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Feijó, Brasileia, Senador Guiomard, Plácido de Castro, entre outros. Foram ofertadas especialidades como clínica médica, pediatria, ortopedia, ginecologia, reumatologia, cardiologia, infectologia e oncologia. Além das consultas, houve exames laboratoriais, ultrassonografias, testagens rápidas, vacinação, atendimentos odontológicos e sessões de quimioterapia.

Neuropediatria Itinerante

Voltado a crianças e adolescentes com demandas neurológicas e psiquiátricas, o eixo de neuropediatria realizou 1.342 atendimentos especializados e 1.540 procedimentos multiprofissionais. A equipe contou com neuropediatra, psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, nutricionista, enfermeiro e dentista.

“Oferecer diagnóstico precoce e atendimento próximo das famílias faz toda a diferença na qualidade de vida dessas crianças e no alívio para os pais. Programas como esse são fundamentais para garantir acesso digno e humanizado onde antes ele não existia”, avaliou a neuropediatra Olga Viviana Furtado, que integra a equipe.

Saúde Itinerante Indígena

O atendimento voltado a povos indígenas resultou em 1.736 consultas médicas e odontológicas, exames laboratoriais, vacinação e ultrassonografias. As ações ocorreram em aldeias de Tarauacá, como São Vicente e Humaitá, e em abrigos localizados no Parque de Exposições, em Rio Branco.

“A presença do Saúde Itinerante na nossa aldeia é muito importante, porque garante atendimento próximo e respeita a cultura do nosso povo. É bom ver nossas crianças, os mais velhos e as famílias sendo bem cuidadas aqui mesmo, onde vivemos”, afirmou Jose Kaxinawá, professor e morador da comunidade indígena Boa Vista

Perspectiva para o segundo semestre

A Secretaria de Saúde do Acre já prepara novas edições do programa. A expectativa é ampliar a oferta de atendimentos e alcançar novas localidades.

Desde abril, as ações do Saúde Itinerante foram reforçadas pelo programa Saúde + Perto, que integrou serviços como a Oficina Ortopédica, o Hemoacre com coleta móvel de sangue e os mutirões de cirurgias eletivas. A proposta é unir esforços para descentralizar e diversificar ainda mais a assistência oferecida.

A coordenadora do programa, Rosemary Ruiz, destacou o impacto social da iniciativa. “Alcançar as comunidades mais distantes, respeitar as particularidades das populações indígenas e garantir atendimento especializado às nossas crianças são prioridades desta gestão. O Saúde Itinerante é mais que um programa de saúde: é a presença do Estado onde antes havia apenas silêncio e distância”.

A meta para os próximos meses é manter a integração entre as iniciativas e expandir o atendimento às populações em situação de maior vulnerabilidade no estado.

