Evandro Cordeiro

Por meio de sua conta oficial no Twitter, o ministro da infraestrutura Tarcísio Gomes de Freitas confirmou este domingo, 25, que a Ponte sobre o rio Madeira, em Abunã, será entregue pelo presidente Jair Bolsonaro na primeira sexta-feira do mês de maio, exatamente no dia 7.

Procurado pelo Acrenews para confirmar a informação sobre essa nova data, o senador Márcio Bittar (MDB) disse que é verdade. O presidente Bolsonaro vem dia 7 para Rondônia, para acessar a “boca do Abunã”, onde será inaugurada uma das pontes mais importantes para o Brasil, porque ligará finalmente o país ao Oceano Pacífico.

Comentários