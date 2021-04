Rio Branco aparece na 33ª posição do ranking da ONG Conselho Cidadão para Segurança Pública e Justiça Penal do México. Em 2020, capital registrou 173 homicídios.

A capital do Acre, Rio Branco, aparece como a 33ª cidade mais violenta do mundo em ranking divulgado pela ONG Conselho Cidadão para Segurança Pública e Justiça Penal do México. O levantamento foi divulgado essa semana e traz as 50 cidades mais violentas do planeta. Os dados são de 2020.