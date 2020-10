O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, vem ao Acre na sexta-feira (2), onde seguirá com o governador Gladson Cameli (PP) até o local da obra onde está sendo construída a ponte sobre o Rio Madeira.

__________________

A agenda do ministro in loco para acompanhar o andamento da construção da ponte é um pedido do próprio presidente Jair Bolsonaro que anunciou na semanada passada que irá entregar a ponte ainda este ano de 2020.

__________________

“Desde o período em que o governador Gladson Cameli exerceu mandatos na Câmara dos Deputados e no Senado da República, ele defende a construção desta ponte como a maior e mais importante obra de infraestrutura para o Acre e a região Norte”, disse a assessoria do governo do Acre.

A ponte tem 1,520 quilômetro de extensão e 14,45 metros de largura, com duas pistas, dois acostamentos e passarela. E o custo da obra foi de aproximadamente R$ 154 milhões.

Comentários