O Ministério da Educação anunciou a prorrogação das inscrições do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para a próxima quarta-feira (14). O sistema se encerraria às 23h59 (horário de Brasília) desta sexta (9). A data de divulgação dos resultados também foi transferida da próxima terça (13) para a sexta (16).

Na edição extra do Diário Oficial da União constava domingo (11) como prazo final. O G1 entrou em contato com o MEC, que esclareceu ter havido um erro na publicação do DOU.

Neste ano serão ofertadas 209.190 mil vagas, distribuídas em 5.685 mil cursos de graduação. Veja o site do Sisu. Assim, o cronograma ficará da seguinte forma:

encerramento das inscrições: quarta (14)

resultados: sexta (16)

matrículas: de 19 a 23 de abril

lista de espera: de 16 a 23 de abril

Dupla classificação ou nota fantasma

A pasta não explicou o motivo para a extensão do prazo em nota divulgada no site, mas post do ministro no Twitter (ver acima) menciona que foram “sensíveis às demandas dos estudantes”.

Pelo segundo ano consecutivo, candidatos reclamaram de um sistema introduzido pelo MEC que infla temporariamente as notas de corte e foi chamado de “dupla classificação” ou “nota fantasma”. Na sexta, dois deputados federais entraram com representação no Ministério Público Federal contra esse modelo.

Funciona da seguinte forma:

O Sisu é um sistema que usa as notas do Enem para que candidatos tentem uma vaga nas universidades públicas brasileiras. Durante os 4 dias em que o Sisu fica aberto para inscrições, os estudantes podem mudar livremente as duas opções de curso + universidade que indicam em seu perfil (embora, ao final, a matrícula será feita em apenas uma delas). O sistema é frequentemente comparado a um leilão. A pontuação dos candidatos que se inscrevem em um curso vai determinar a nota de corte. Ou seja, nesse período de 4 dias, a entrada de candidatos com pontuações altas pode alterar a lista de aprovados de uma hora para outra e, consequentemente, a nota de corte.

Até 2020, a concorrência pelas vagas só levava em conta a primeira opção assinalada pelo candidato. No Sisu passado, um novo modelo começou a computar na disputa por vagas as duas opções indicadas. Mas, como explicado antes, a matrícula só pode ser feita em apenas uma opção de curso + universidade. Dessa forma, o desempenho no Enem de um candidato pode inflar artificial e temporariamente as notas de corte – já que uma das escolhas do aluno não valerá com o fechamento do sistema.

A manutenção do sistema de “dupla classificação” fez com que as queixas se repetissem neste ano. Candidatos questionaram se a nota de corte visualizada era “real”.

A alteração foi feita no ano passado, ainda na gestão Abraham Weintraub. Suspeitava-se de uma falha, o que motivou nas redes sociais a hashtag #erronosisu.

Mais tarde o ministério disse que se tratava da introdução de uma nova “metodologia [que] dá mais transparência ao processo, auxiliando os participantes em sua decisão”, segundo nota divulgada à época.

‘Ansiedade’

O modelo “gera uma ansiedade nos alunos”, diz Alexandre Pereira, professor de biologia e tutor do colégio e curso pH. “O candidato pode não ler corretamente a situação sobre a vaga desejada e acaba fazendo outras opções de universidades e até mesmo de curso.”

Para Madson Molina, coordenador do curso Anglo, “essa dúvida faz parte do jogo, é a regra”. Ele compara com o mercado de ações as flutuações e as incertezas envolvidas. Assim como fazem investidores, afirma Molina, um dos caminhos é analisar dados anteriores para fazer suas apostas.

Pereira vai na mesma direção e indica simuladores disponíveis na internet que levam em conta a nota de corte do ano passado da chamada regular do Sisu no curso desejado. É apenas uma estimativa, mas que pode servir como um referencial melhor.

Ele também recomenda entrar nos editais do ano passado de universidades que estão sendo consideradas pelo candidato para observar a lista de espera e a nota da última pessoa chamada. Assim, pode se ter um panorama mais completo de suas chances e assim balizar suas chances no Sisu.

Fique atento aos pesos atribuídos à nota do Enem pela instituição de ensino pesquisada – cada uma pode adotar critérios próprios na disputa pela vaga. O sistema faz o cálculo automaticamente. O candidato pode observar se tem direito ao sistema de cotas e informar na inscrição.

Para concorrer às vagas do Sisu, o candidato não pode ter zerado na redação do Enem e não pode ter prestado o exame na condição de treineiro.

O MEC disponibiliza o telefone 0800-616161 para dúvidas dos candidatos.

