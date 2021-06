Mesmo com casos de Coronavírus em alta, Governo (RO) libera eventos com até 999 pessoas; aulas voltam em agosto

rondoniagora.com

Um dia depois que o secretário da Casa Civil, Júnior Gonçalves se reuniu com empresários do ramo de eventos em Porto Velho, o Governo de Rondônia decidiu liberar geral e mesmo com um novo crescimento no número de casos de Coronavírus, publicou decreto em que praticamente acabou com as medidas de isolamento no Estado em meio a pandemia.

O decreto 26.134, publicado em edição suplementar do Diário Oficial de quinta-feira (17) traz novas decisões do Governo flexibilizando as medidas de enfrentamento à doença. O governador Marcos Rocha liberou eventos com a participação de até 999 pessoas e distribuição de bebidas em bares, boates e casas de shows. Para participar, a pessoa deve ter feito exame contra Covid e usar máscara, prevê a norma.

Marcos Rocha também liberou jantares, casamentos e reuniões com a participação de até 150 pessoas, devendo o evento ter espaçamento de mesas. Pessoas com sintomas gripais não poderão participar.

O Governo autorizou visitas em presídios e centros de internação, após a vacinação dos policiais penais. Autorizou as atividades esportivas, que devem ser fiscalizadas pelos órgãos municipais.

As cirurgias eletivas também retornam na rede pública e privada, com algumas regras.

O novo decreto do Governo de Rondônia também define que a suspensão das aulas na rede estadual irá durar até 31 de julho, sendo retomada conforme o plano elaborado pela Seduc.

Nas instituições privadas e municipais a responsabilidade pelo retorno das aulas ficará com os prefeitos.

CLIQUE AQUI E CONFIRA O NOVO DECRETO