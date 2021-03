Durante coletiva de imprensa na manhã desta terça-feira, 2, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Comitê Técnico Estadual de Investigação de Eventos Adversos Pós-Vacinação contra Covid-19 do Acre, reforçou as orientações sobre a importância do cumprimento das medidas preventivas contra a Covid-19, inclusive para as pessoas que já tomaram a vacina.

Algumas pessoas imaginam que após receber a 1ª dose da vacina já estarão imunes. Porém, é necessário entender que a vacina contra a Covid-19 é mais uma estratégia de proteção, e que as medidas de prevenção devem continuar sendo seguidas à risca, destaca a chefe do Núcleo de Imunização e Rede de Frio, Renata Quiles.

“O corpo leva um tempo para gerar a resposta imunológica, que vai de 10 a 14 dias após a dose da vacina. Durante esse período, a pessoa pode sim ser infectada, e por isso é importante que todos continuem seguindo os protocolos sanitários”, destacou Renata Quiles.

Ainda de acordo com Renata, o estado pode registrar casos de pessoas que tomaram a vacina e mesmo assim tiveram a doença. “Isso acontece por conta desse tempo de resposta que o organismo precisa, então, o que pode acontecer é que, mesmo pegando a doença, a pessoa infectada sinta de forma leve os sintomas”, explicou.

Para ela, é necessário que a população prossiga cumprindo os protocolos. “A gente espera conseguir fortalecer as medidas sanitárias, para que as pessoas entendam que a vacina não é um fator libertador, mas sim uma forma a mais de se proteger”, explica.

