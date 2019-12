O valor do concurso da Mega da Virada alcançou o maior prêmio acumulado da história da Mega-Sena, estimado a chegar aos R$ 300 milhões. O sorteio de número 2.220 ocorrerá às 20 horas de 31 de dezembro, em São Paulo. O segundo maior valor foi de R$ 280 milhões.

Para receber o valor total, o vencedor precisará acertar seis dezenas do concurso. Por ser um dos especiais da Mega-Sena, ele não acumula. Se ninguém acertar todos os números, o prêmio é dividido entre acertadores de cinco dezenas.

Por exemplo, o maior valor efetivamente pago foi de R$ 306,7 milhões, na Mega da Virada de 2017. Como 17 apostas venceram aquele concurso, cada uma levou R$ 18 milhões.

Interessados em participar do sorteio podem fazer apostas até as 18 horas do dia do sorteio, horário de Brasília. Os bilhetes podem ser comprados em qualquer lotérica do País, ou pela internet, no site loteriasonline.caixa.gov.br.

As apostas podem ir da mais simples, com seis dezenas por R$ 4,50, até o maior limite, com quinze dezenas a R$ 22.522,50.