“Ele virou pra mim e perguntou se eu queria comprar uma das outras cotas, mas eu não quis gastar à toa. Ele ainda insistiu, disse que no fim do mês descontava do meu salário. No fim, todo mundo ganhou, menos eu”, diz.

___________________ O prêmio da Mega-Sena que saiu para uma única aposta pagou o valor de R$ 101.484.527,44 milhões. Como o bolão foi dividido em 20 cotas, cada um ficou com cerca de R$ 5 milhões. A quina teve 188 acertadores e cada um levou R$ 41.109,03. Outras 11.382 apostas ganharam a quadra; cada um recebeu R$ 970,01.

Como a cidade é pequena, Rafael conta que conhecia a maior parte das pessoas que dividiram o prêmio. Ele estava em casa quando os amigos começaram a falar sobre o prêmio ter saído para a cidade em um grupo de Whatsapp. ______________________

“Na hora que descobri, senti vontade de sair correndo. Fiquei duas noites sem dormir, anestesiado. É uma coisa que muda completamente a vida da gente, dá uma estabilidade. Não parava de pensar por que não tinha tentado. Só depois de um tempo, me conformei e aceitei que não era para ser”, ______________________

“Se a gente continua jogando é porque tem esperança. Tenho minha fezinha, vai que dá certo um dia. Eu não desacredito”, diz.

______________________ A mudança de hábito é clara. Rafael joga bem mais do que dois anos atrás. Todo mês, faz de dois a três jogos e dificilmente recusa um bolão. “Não sou um viciado, mas jogo mais do que antes. Conheço gente que depois da notícia da sena aqui na cidade se endividou de tanto jogar”, comenta.

Na Mega da Virada deste ano, ele já investiu R$ 170 em um bolão com outras 29 pessoas. O concurso especial pode pagar R$ 300 milhões.

Mega da Virada