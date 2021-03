Mais uma vez, estudantes da Universidade Privada Cosmos -Unitepc, localizada na cidade de Cobija, capital de Pando (Bolívia), vem a público manifestar o seu repúdio em decorrência do total descaso da instituição, em relação a entrega do diploma e a demora nos trâmite do restante da documentação, já que os mesmos já terminaram o internato em 2019. Esperando assim, mais de um ano pelo diploma.

Relatam ainda que, não realizaram o Revalida em dezembro de 2020, por não terem esses documentos e mais uma vez correm o risco de perderem mais uma oportunidade, já que aguardam abertura de mais um edital do programa de revalidação de diplomas para maio próximo.

Lamentavelmente, a instituição tem feito vista grossa para o problema dos estudantes, prevalecendo assim interesses econômicos, já que a mesma continua matriculando novos alunos, com aulas on-line e via WhatsApp.

Os mesmos relatam que não conseguem entender da demora na entrega dos diplomas, já que a Universidade Amazônica de Pando – UAP, quando terminam internato, toda documentação é entregue no máximo em três meses.

Desde de já manifestamos todo repúdio e indignação em defesa da autonomia desses profissionais da saúde que se encontram de mãos atadas, tendo em vista que poderiam estar atuando em frente da pandemia Covid -19.

Desde o início da pandemia, muitos dos concludentes teriam sido ‘convidados’ para participar do combate na linha de frente da pandemia, através da Resolução Bi Ministerial nº 003 de setembro de 2020 no período de exames para obter o diploma que está pendente até então.

Estes que deveriam ter recebido seus diplomas, fizeram o internato final em 2019 e devido a pandemia, tiveram problemas para concluir o ‘grado’,

Em tempo, esta não seria a primeira reclamação por parte dos acadêmicos desde sua inauguração. Não foi possível o contato com a direção local para saber o motivo do atraso dos diplomas.

