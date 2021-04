Por

O infectologista Thor Dantas, que se tornou, durante a pandemia da Covid-19, uma das fontes mais confiáveis sobre a evolução e comportamento do novo coronavírus no Acre disse a reportagem, que uma terceira onda da pandemia não está descartada no Acre.

O grande problema para o médico, que diz que não há como prever se vai e quando vai acontecer a terceira onda, é a vacinação lenta que não consegue imunizar em massa a população. “Se a vacinação não vier em massa e a transmissão ainda continuar muito alta pode ter uma nova onda sim. Não tem como saber se ela vai realmente acontecer, mas é possível, eu diria que até provável dependendo da intensidade da transmissão”, diz Thor.

O infectologista lembra que onde há vacinação em massa, a vida vai voltando ao que se pode chamar de próximo do normal. “Atraso de vacinação é sempre ruim. Os países que vacinaram rápido a população estão voltando à normalidade. Israel já está até tirando a máscara, voltando a ter evento público, como shows. Vacinar em massa é a solução para terminar a pandemia”, diz.

Enquanto a vacinação não avança, Thor diz que os cuidados são os mesmos para a população desde o início da pandemia. “As pessoas precisam continuar usando máscaras, manter o distanciamento, de higienização porque ainda tem muita gente suscetível, já que a imunização não é ampla”, completa.

A pandemia já infectou mais de 76 mil pessoas no Acre, com oficialmente 1.458 mortes.

