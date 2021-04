Moisés Gomes de Aquino, de 47 anos, foi morto com várias facadas na manhã desta sexta-feira (23), na Travessa São Sebastião, no bairro Vitória, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Moisés estava caminhando na Avenida Boa Ventura, quando presenciou uma briga de um casal, ao tentar a separar a confusão, a vítima foi esfaqueado pela primeira vez, em seguida tentou correr para não ser morto, foi perseguido e já ferido, acabou caindo dentro de um terreno, onde o autor desferiu mais 6 facadas. Após a ação o criminoso fugiu do local.

Duas ambulâncias, sendo uma básica e outra do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foram acionadas e tentaram socorrer Moisés, que não resistiu e morreu no local.

Policiais Militares estiveram no local do ocorrido, colheram informações sobre o criminoso e fizeram buscas na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

