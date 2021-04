Por Raimari Cardoso

Um dos médicos mais conhecidos e prestigiados do município de Brasiléia, já aposentado, Tufic Mizael Saady Filho, o ‘doutor Tufic’, se encontra entubado em uma UTI de um hospital da capital paraense. Ele tem várias complicações de saúde, entre elas a infecção pelo novo coronavírus.

Em um comunicado por áudio, que foi divulgado nesta quinta-feira (1º), em um grupo de WhatsApp que reúne jornalistas da fronteira, o filho de doutor Tufic, Igor Saady, que também é médico, disse que, apesar de estável, o quadro de saúde do pai era muito delicado, com uma infecção hospitalar de corrente sanguínea que generalizou e afetou os rins.

Igor informou que seu pai está sendo tratado por um dos melhores médicos intensivistas de Belém, além de estar sendo acompanhado por um nefrologista também conceituado. Há a possibilidade de que ele seja submetido a sessões de hemodiálise em razão da insuficiência renal.

O filho encerra o áudio pedindo orações pela melhora do pai, mas afirmando que aguarda a vontade de Deus. “Que seja feita a vontade do Homem lá de cima. Se for para meu pai ficar aqui, com saúde, ainda nessa vida terrena, que assim seja; se for para lhe ser dada a cura espiritual, que assim seja também”, disse.

O doutor Tufic possui, junto com a esposa, a também médica Leodir Saady, uma história de dedicação ao município de Brasiléia, de maneira especial na área da saúde, onde ambos possuem décadas de atuação profissional. O próximo boletim sobre o quadro de saúde do médico sairá na manhã desta sexta-feira (2).

