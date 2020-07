A médica ressalta ainda que os leitos de Unidade de Terapia Intensiva e a enfermeira Covid-19 do Hospital do Juruá estão sempre no limite e que a população deve respeitar o isolamento social como forma de evitar novos casos e mais óbitos.

A coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Cruzeiro do Sul, a médica infectologista Rita de Cassia Lima, fez um alerta a população de Cruzeiro do Sul. “Desde o dia 25 de junho até o última quinta-feira, 2, a média é de uma morte por dia no município por Covid-19”.

Até agora 37 pessoas já morreram vítimas da doença em Cruzeiro. A médica ressalta ainda que os leitos de Unidade de Terapia Intensiva e a enfermeira Covid-19 do Hospital do Juruá estão sempre no limite e que a população deve respeitar o isolamento social como forma de evitar novos casos e mais óbitos. “Só saiam se for necessário. Sigam as regras de higiene”, pede a médica.

Na última semana foram diagnosticados 140 novos casos positivos em Cruzeiro do Sul onde há um total de 2.120 infectados pelo coronavírus.

