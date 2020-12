ITHAMAR SOUZA

O empresário Antônio Coelho, conhecido como Seu Antônio da Nagilda, morreu vítima de um disparo acidental, no início da tarde deste domingo (13). O fato aconteceu em uma fazenda da própria família, na Comunidade Novo Horizonte, no Alto Juruá, na zona rural de Porto Walter, interior do Acre.

A Polícia Civil informou que duas versões sobre o acidente foram relatadas. Primeiro que a vítima estava caçando e foi montar uma armadilha, quando acabou sendo baleada. A outra versão é que o homem foi matar um boi, quando a arma caiu e acabou disparando de forma acidental, acertando a vítima. Todas as informações já estão sendo investigado pela Polícia Civil de Porto Walter.

A morte do empresário movimentou a pequena cidade que aguarda a chegada do corpo às margens do rio. Policiais Militares, Agentes da Policia Civil e do Instituto Médico Legal (IML) vão levar o corpo a Cruzeiro do Sul, para a realização de exames.

Antônio era um empresário conhecido na região, além de ser marido da vice-prefeita de Porto Walter, Professora Nagilda. O empresário também tem negócios no ramo de farmácia, açougue, casa de contrição, combustíveis e de imóveis.

