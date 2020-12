O motociclista Antôny Pet Pinheiro, 23 anos, e a jovem Erica da Silva e Silva, 18, foram vítimas de um grave acidente de trânsito na tarde deste domingo (13), no km 11 da rodovia AC-40, no bairro Santa Maria, região da Vila Acre, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, as vítimas trafegavam sentido Rio Branco/Senador Guiomard em sua motocicleta modelo Yamaha Fazer, de cor azul, quando um carro Peugeot de cor preto saiu do Ramal do Moreira e tentou cruzar a pista. O casal acabou atingindo a lateral do carro e foi arremessado a uma longa distancia.

Antôny teve múltiplas fraturas no ombro, braço, peito e bateu a cabeça contra o asfalto. Já Erica teve fratura exposta no fêmur. O motorista do veículo, que não foi identificado, permaneceu no local e prestou socorro a vítima.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local com uma ambulância básica, realizou os primeiros atendimentos ao casal e pediu apoio da ambulância de suporte avançado. Antôny e Erica foram levados pronto-socorro de Rio Branco em estado grave.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTrans) isolou a área para a chegada da perícia e após os procedimentos a moto foi removida por um guincho.

