Mara Rocha vai acionar a justiça por inclusão do seu nome na lista de envio de verbas para compra de máquinas com suspeita de superfaturamento

A inclusão do nome da deputada acreana na lista publicada pelos jornais Folha de São Paulo e Estadão, está sendo avaliada como uma retaliação de João Dória ao fato de Mara Rocha ser adversária política do governador de São Paulo e fiel partidária do presidente Jair Bolsonaro, de quem Dória é inimigo político. Seria, na análise, uma tentativa de criar fato para atingir o governo federal. Na manhã desta segunda-feira (25), a parlamentar divulgou uma nota de repúdio e esclarecimento.

Leia a Nota na íntegra

“NOTA DE REPÚDIO E ESCLARECIMENTO

Eu Mara Rocha, recebi com indignação e revolta a manchete afirmando que *”Flaviano e Mara Rocha estão na lista de envio de verbas para compra de máquinas com *suspeita de superfaturamento”* e ainda *uma charge maldosa* afirmando que me aproprio de recursos públicos. (Terão que provar na justiça essa afirmação).

No final de 2020 consegui inserir a prefeitura de Capixaba em um programa do Governo Federal aberto no MDR- Ministério do Desenvolvimento Regional, para *aquisição de um trator, grade aradora, grade niveladora e um carreta com 2 eixos* para beneficiar produtores rurais do município.

*O Valor do programa extraorçamentário aberto para a Prefeitura de Capixaba foi de R$ 275.000,00*, e o Prefeito inseriu a proposta no SICONV sob o nº 028809/2020 – Empenho 2020NE800569.

Quero ressaltar que hoje o recurso do convênio não é suficiente para adquirir os objetos cadastrados.

Como é de conhecimento de todos o parlamentar apenas destina emendas ou busca programas extraorçamentários para beneficiar o seu Estado e municípios, e a Prefeitura, com a ajuda da AMAC, insere a proposta e realiza a licitação, assim como também ocorre com o estado. Assim sendo, o parlamentar não tem nenhuma acesso a esses trâmites.

Já cadastrei e consegui ajudar o nosso estado e muitos municípios acreanos com vários programas semelhantes em vários Ministérios. Foi para isso que fui eleita.

Não sou eu quem compra máquinas e não sou eu quem realiza licitações!

Querer ligar o meu nome a esquemas de corrupção ou qualquer malfeito, é uma calúnia, é baixo e não corresponde à verdade. Posso ser criticada por escolhas políticas, não por corrupção, e isso eu repudio e abomino veementemente. Já estou tomando medidas judiciais cabíveis contra os que usam de mentiras e insinuações caluniosas na tentativa de destruir a minha imagem e colocar em dúvida a minha conduta.

Sempre tive minha conduta ilibada, e não são jornalecos que atendem a interesses políticos que vão macular a minha história.

Mara Rocha – Deputada Federal / AC”