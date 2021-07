Máquinas do governo: prefeito de Assis Brasil é a favor que Deracre administre os maquinários e ajude municípios pequenos na recuperação de ramais

Apesar de pertencer ao PT, partido de oposição ao governo estadual, o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia disse que aprova a decisão do Deracre em ajudar os municípios com patrulha mecanizada para reabertura de ramais.

Jerry, que se reuniu com o presidente do Deracre, Petronio Antunes na manhã desta quarta-feira,7, em Rio Branco, disse que é totalmente favorável ao modelo de gestão das máquinas que o órgão propôs para atuar na recuperação de estradas vicinais nos municípios, levando em conta principalmente as condições de seu município. “O Deracre tem a expertise de como atuar na recuperação de ramais. Tem os operadores e agora possui também o melhor maquinário. Assim, a gente aponta os locais que precisam do serviço e eles executam em conjunto com a prefeitura. Eu falo por Assis Brasil, pois sei que aqui não temos condições de manter esse maquinário. Imagina quando uma máquina dessa apresentar um problema? Não temos nem um caminhão prancha pra levar para o conserto. Nesse momento eu preciso defender meu município e respeitar a situação dos demais. Assis Brasil só vai dá conta de reabrir nossos ramais com o apoio do Governo do Estado“, destacou o prefeito.

Com quase 700 km de ramais à espera de manutenção, Jerry foi o primeiro prefeito a se manifestar favorável a proposta do Deracre e fez questão de externar seu posicionamento no encontro com presidente do Deracre. “ Vamos entrar com apoio logístico, estadia, alimentação e o Deracre vai fazer o serviço. O que mais um prefeito poderia querer?”, questiona.

O presidente do Deracre lamentou a forma como a questão dos maquinários foi tratada e disse que o posicionamento do prefeito de Assis Brasil pode abrir caminho para o entendimento entre os gestores. “Eu fico feliz em ver que tem gente que entendeu nossa proposta. O apoio do Jerry é motivador e vamos avançar nas tratativas seguindo o que determinou o governador. Estamos garantido um patrulha mecanizada para cada cidade além do combustível”, observou Petronio.

O presidente do Deracre anunciou que para Assis Brasil serão repassadas uma moto niveladora, uma pá carregadeira e um trator de esteira.