O funcionário de uma empresa de charque identificado como Orisvaldo da Silva e Silva, de 44 anos, foi executado a tiros no final da tarde desta terça-feira, 6, no Ramal da Usina, no bairro Belo Jardim 3, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas, Orisvaldo tinha acabado de chegar na frente da empresa aonde trabalha para mais uma noite de serviço, quando dois homens não identificados, se aproximaram em uma motocicleta Bros, de cor preta, e o passageiro efetuou vários tiros na direção do trabalhador. Silva foi ferido com quatro tiros na região da cabeça, peito e braço.

Policiais Militares foram acionados e isolaram a área para os trabalhos do perito em criminalística. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para os exames cadavéricos.

Os policiais relataram a reportagem que a princípio a vítima não tem envolvimento com facção. O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

