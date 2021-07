Mais dois traficantes são presos durante a Operação Hórus

rondoniagora.com

Os traficantes Diones de Souza, 32 anos, e Juliana dos S., 27 anos, foram presos nesta quinta-feira (1), por policiais do Departamento de Narcóticos (Denarc) de Porto Velho, após serem flagrados com drogas, durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão, no município de Nova Mamoré. A ação faz parte da Operação Hórus.

Após intensas investigações para apurar a atuação de criminosos no tráfico de drogas na região, a justiça autorizou o cumprimento de três mandados de busca e apreensão na residência dos investigados. O Denarc contou com o apoio de agentes do Sevic da 1°Delegacia de Nova Mamoré e 1° Delegacia de Guajará-Mirim.

De acordo com a Polícia, Diones, que já foi preso em 2013, conseguiu uma ascensão patrimonial grande, construindo uma casa de alto padrão, duas vilas de apartamento e possui um carro de luxo.

Em outras ações policiais, Diones conseguia escapar do flagrante, e até zombava da Polícia afirmando que não seria preso, mas nesta quinta-feira ele não teve a mesma sorte e foi flagrado com cocaína. O traficante ainda tentou se desfazer de toda a droga jogando no vaso, mas os agentes foram rápidos na ação.

As diligências continuam, e os policiais conseguiram flagrar Juliana com várias porções de pedras de cocaína oxidada.

No total, os policiais conseguiram apreender nas duas casas, 48 porções de pedras oxi, uma porção de pedra oxi, pesando 25 gramas, uma porção de cocaína pesando 18 gramas, 180g de insumo para misturar na droga, R$ 2 mil em dinheiro trocado e um carro de luxo Fiat Toro.

De acordo com o delegado Cícero Cavalcante, a integração dos policiais do Denarc, Sevic de Nova Mamoré e Guajará-Mirim, foi fundamental para o sucesso da operação, que resultou com prisões e apreensões.

Os dois traficantes receberam voz de prisão, e foram encaminhados para a delegacia, onde ficaram à disposição da justiça.