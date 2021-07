Em Rio Claro, barulho de explosão de caminhão em posto foi ouvido em raio de 15 km em Rio Claro

No Jardim Mirassol, que fica a menos de 500 metros do posto, um condomínio residencial de prédios teve pelo menos 30% dos vidros estourados com o impacto das explosões.

Em casas vizinhas, vários prejuízos foram registrados com vidros e portas quebradas. Em um conjunto de quitinetes, uma porta de madeira estragou, o forro de um banheiro caiu e apareceu uma rachadura na parede da cozinha.

“Eu falei, Jesus amado, o que que tá acontecendo? Eu até pensei que tava acabando o mundo, porque eu não sabia da onde tava vindo. Eu fiquei paralisado na cama”, disse o ajudante de pedreiro Clodoaldo Alves de Jesus.

Em outra casa, as telhas saíram do lugar na edícula e uma grande rachadura apareceu perto do teto na casa. Uma porta e janela de vidro ficaram em cacos.