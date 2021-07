Mãe grava vídeo chorando desesperada pelo desaparecimento do filho na Capital

POR ITHAMAR SOUZA

O rapaz saiu de casa, na região da Baixada, por volta das 21 horas do sábado e não foi mais visto

Um vídeo enviado à reportagem por familiares mostra a mãe do adolescente Jefferson, de 17 anos, chorando pelo desaparecimento do filho na noite de sábado (26), no bairro João Paulo, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da mãe, o filho saiu por volta das 21 horas do sábado da própria residência, localizada na Rua Juricaba, no bairro João Paulo, e não foi mais visto. O sumiço está em volta de muito mistério, pois o bairro é dominado por uma facção criminosa e pode ter relação com esse desaparecimento.

Um boletim de ocorrência foi registrado na 1° Regional de Policia Civil, localizada no bairro Aeroporto Velho, na Baixada da Sobral. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), que nesse momento faz buscas em outra região onde esse jovem possa estar.

A família pede ajuda a todos que possam ter visto Jefferson, ou que saibam onde ele está, entrem em contato rapidamente pelo número (68) 99913-0859