O surto de dengue em Cruzeiro do Sul já registrou mais de 50 pessoas internadas apresentando sinais de dengue hemorrágica. Entre os principais sintomas apresentados por essas pessoas está a intensidade na dor abdominal, vômito frequente, sangramento, dentre outros.

O ano de 2019 fechou, segundo levantamento do site Juruá Online, com 6010 casos notificados, sendo 2450 confirmados, além de 02 mortes. Uma outra morte que foi registrada no início de 2020, de uma adolescente de 16 anos, está sendo investigada.

A gerente da UPA de Cruzeiro do Sul, Muana Araújo, explicou que as ações de combate já vem sendo realizadas mesmo antes do aumento de casos, mas com a elevação houve um reforço nas ações e no efetivo. Ela alerta para o cuidado contínuo em casa.

“Quanto mais se pega dengue, a tendência é que ela venha mais grave, não é à toa que temos mais de 50 casos com sinais de alarme, isso nos preocupa muito. Dengue mata, é um problema social, econômico e de saúde, por isso a importância de procurar a unidade de saúde, pois ela evolui muito rápido”, classifica.

“Com relação ao efetivo, o Ministério da Saúde preconiza que temos que ter um agente para cada mil imóveis, e estamos com 35 mil imóveis, teríamos que ter 35 agentes, no entanto estamos com 54 agentes, sendo 19 a mais. Temos o prazo de 40 dias para fazer as visitas domiciliares”, enfatizou a gerente de endemias Muana Araújo.

