Mais de 120 policiais das forças especiais e Bope procuram em mata assaltantes que roubaram bancos em MT há duas semanas

Uma força-tarefa composta por cerca de 120 policiais continua as buscas pelos assaltantes que atacaram duas agências bancárias no dia 4 de junho, em Nova Bandeirantes, a 997 km de Cuiabá.

A operação, que chegou ao 14º dia nesta quinta-feira (17), conta com policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e policiais civis do Grupo de Operações Especiais (GOE) e Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO).

No dia 10 de junho, quatro assaltantes de banco foram mortos em confronto com policiais do Bope. Eles estavam escondidos em uma região de mata desde o dia do assalto.

A Polícia Militar recuperou R$ 164.731,25 do dinheiro roubado das cooperativas de crédito Sicredi e Sicoob, alvos dos ataques da quadrilha.

Com os suspeitos foram encontradas roupas militares, armas e parte do dinheiro do roubo. As buscas vão continuar até chegar a todos os envolvidos no crime da modalidade de Novo Cangaço.

Prefeito pediu reforço na cidade

Nesta semana, o prefeito da cidade, César Augusto Perigo, afirmou que já pediu ao governo estadual reforço na segurança da cidade;

A Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp) afirmou, por meio de nota, que é sensível a essa questão de reforço no efetivo. No entanto, aguarda autorização do governo para que se possa realizar concursos públicos na área. Até o momento, não há previsão.