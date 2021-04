Após quase um ano e meio da realização das provas do concurso público do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (IDAF-AC), os aprovados no certame pedem a convocação. O concurso é o primeiro realizado pela autarquia e o primeiro da Gestão do Governador Gladson Cameli. Segundo a Comissão do CR, os aprovados têm enfrentado barreiras diante da convocação dos mais de 500 aprovados.

As nomeações dos técnicos agropecuários, engenheiros florestais, engenheiros agrônomos e médicos veterinários contribuirão nas ações de defesa agropecuária nas unidades do IDAF/AC, nas barreiras sanitárias, na equipe de trânsito, nas atividades de campo; e nas ações de inspeção de produtos de origem animal e vegetal. Garantindo a promoção da saúde e fortalecendo o agronegócio acreano.

Atualmente, o IDAF carece de equipe técnica, as ações da autarquia são exercidas por poucos funcionários e cargos em comissão. À vista de tal dificuldade, e mesmo existindo embasamento jurídico (vide Artigo 8º, da lei nº 1.478, de 15 de janeiro de 2003) para a convocação dos aprovados, não há nenhuma perspectiva de convocação.

“Art. 8º O ingresso de pessoal efetivo nos quadros do IDAF/AC far-se-á por concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo.”

Haja vista, as autoridades da Casa Civil e SEPLAG, justificam que as ações realizadas pelo IDAF não configuram em serviço essencial à população, e alegam que a autarquia não presta serviços de Saúde, Segurança ou Educação. Entretanto, há todo um embasamento técnico, científico e jurídico que o IDAF presta serviços relevantes à saúde pública do Estado (controle e fiscalização de produtos de origem animal e vegetal, defesa sanitária animal – controle de zoonoses e promoção da saúde).

