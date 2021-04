A Prefeitura Municipal de Epitaciolândia, em parceria com a Equipe do Telessaúde do Estado do Acre. Implantou nesta quinta dia 22, o sistema de serviço de telediagnóstico no município evitando assim o deslocamento de pacientes para a capital Rio Branco, agora o município conta exames de eletrocardiograma com diagnóstico em tempo real.

Segundo informou o Coordenador Geral de Saúde do Município, com a implantação desse sistema será possível realizar exames de eletrocardiograma e emitir o diagnóstico em tempo real. “Hoje Epitaciolândia faz história na área da saúde, com esse equipamento poderemos realizar exames de eletrocardiograma com resultado em tempo real, isso significa dizer, que vidas serão salvas em devidas ocasiões que necessitem de um exame rápido para o médico poder agir.” Destacou Jhonatan.

A Coordenadora do Telessaúde do Estado do Acre, Monica Morais, disse que a implantação do sistema é um passo muito importante para a saúde de Epitaciolândia. “O sistema de Telediagnóstico de Eletrocardiograma é um passo importante para salvar vidas, pois um exame com resultados precoce das maiores chances para o médico tratar o problema.”

Para o prefeito Sérgio Lopes que cumpre agenda em Rio Branco com setores do Governo do Estado do Acre, oferecer saúde de qualidade para a população é um dos pilares de sua gestão. “Estamos buscando melhorar cada dia mais a oferta de serviços de saúde para nossa população, e o exame de eletrocardiograma com diagnóstico em tempo real, e um avanço importante pois, evita o deslocamento das pessoas até a capital e pode salvar vidas.” Destacou Lopes.

