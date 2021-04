A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Centro de Operações de Emergência (COE) à Covid-19, pactuou em reunião da Comissão Intergestores Bipartite na última terça-feira, 20, a atualização do Plano de Contingência para Enfrentamento da Pandemia Ocasionada pelo Novo Coronavírus, o Sars-CoV-2.

Por meio da portaria nº 33, de 2 de março de 2021, a Sesacre reestruturou o COE, tendo em vista o novo momento de pandemia vivenciado pelos acreanos no que se refere à vacinação e novas variantes, sendo responsável por planejar, acompanhar e monitorar as ações voltadas ao enfrentamento da Covid-19 no Acre.

O plano funciona como um documento dinâmico, que poderá ser alterado conforme a necessidade, novas descobertas científicas e alterações no cenário internacional, nacional e estadual, seguindo orientação do decreto nº 5.465, de 16 de março de 2020, que institui situação de emergência à Covid-19.

Confira o plano na íntegra: Acre Plano COVID-19 7ª VERSÃO

