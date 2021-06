Mais 177 professores são convocados para atuar na rede estadual de ensino

Foram publicados nesta terça-feira, 29, dois editais de convocação para mais 177 professores aprovados nos processos seletivos temporários realizados pelo governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) e da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE). A convocação é para a entrega de documentos e assinatura de contrato.

Os candidatos têm até o dia 09 de julho para a apresentação dos documentos, no horário de 7h30 às 13h30, nos locais descritos nos editais.

Os aprovados são das áreas de Pedagogia, Arte, Biologia/Ciências, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Espanhol, Inglês, Português, Matemática, Química e Sociologia, atendendo aos 22 municípios.

Confira o edital nº 16

Confira o edital nº 54