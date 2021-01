“Ela ficou desinquieta e disse: ‘mãe, então eu fui abusada’. Ela contou que quando estava na tia, ele abusou dela. Ela entrou em pânico, puxava os cabelos, chorava, gritava, se mordia, se batia, ela desabafou. Acabou com a gente, passamos a noite inteira sem dormir e quando foi de madrugada a gente pegou um transporte e veio para delegacia e fez a ocorrência, fez exame. Nós temos lutado tanto de lá para cá por Justiça”, disse a mãe.

O estupro foi denunciado no dia 24 de julho de 2020. O suspeito se apresentou com advogado, foi ouvido e, em seguida, liberado. Segundo a mãe da menina, a vítima enfrenta um quadro depressivo grave. A dona de casa reclama da demora da Justiça.

_____________________

______________________

“Se trata de uma menor, questão de estupro de vulnerável, mas o andamento do inquérito policial tem seus ditames. Então, após ouvirmos todas as testemunhas, o depoimento da vítima, da mãe da vítima, comparamos com as provas materiais que a gente requisitou, o estudo psicossocial foi muito importante para corroborar com as palavras da vítima, também houve o exame de corpo delito, que corroborou, e juntando as três peças principais, a gente pode concluir e indiciar o então acusado”, afirmou.