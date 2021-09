Lira diz que explicações da Petrobras foram insatisfatórias

Em alta / Desde que Luna assumiu a companhia em abril, a gasolina na refinaria acumula uma alta de 5,5%.

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), disse ontem que as explicações sobre os preços dos combustíveis dadas pelo presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, no plenário da Casa nesta semana, não foram satisfatórias, e defendeu que a estatal dê mais informações sobre o tema.

Em transmissão ao vivo realizada pela Necton Investimentos, Lira disse que não defende um tabelamento de preços, mas sim que a Petrobras divida com a população brasileira um pouco da riqueza que obtém.

“Precisamos saber onde está o problema dos preços dos combustíveis”, disse Lira, acrescentando que “há quem diga” que a Petrobras repasse muito rapidamente a alta nos preços do petróleo no mercado internacional aos valores dos combustíveis que cobra no Brasil. Uma fala neste sentido foi feita recentemente pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

Em audiência na Câmara na terça-feira, o presidente da Petrobras afirmou que, em momento de alta nos preços dos combustíveis e de crise energética, o Brasil pode contar com a estatal, e afirmou que o país ganha quando a empresa paga dividendos e tributos.

Em agosto, a Petrobras informou que seu Conselho de Administração aprovou os pagamentos de dividendos a acionistas, cuja parcela destinada à União somará ao todo 15,4 bilhões de reais em 2021.

Desde que a administração Luna assumiu a companhia em 19 de abril, após o presidente Jair Bolsonaro indicá-lo para o lugar de Roberto Castello Branco, a gasolina na refinaria da estatal acumula uma alta de 5,5%, enquanto o diesel de 1,8%, conforme dados da empresa compilados pela Reuters.

Dividendos

Em agosto, a Petrobras informou que seu Conselho de Administração aprovou o pagamentos de dividendos a acionistas