Lampa e Tupã conquistam 2ª etapa do Campeonato Estadual de Futevôlei

A derrota não seria o fim da linha, mas complicaria ainda mais a vida da Alemanha, que ainda não tinha pontuado. Em um duelo frenético pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, a Espanha saiu na frente, mas os alemães, na base do abafa, conseguiram arrancar o empate em 1 a 1.

O resultado deixa o Grupo E completamente embolado. A Espanha lidera com quatro pontos, seguida por Japão e Costa Rica, que tem três pontos. A Alemanha fica na lanterna, com apenas um ponto. Todos tem chance de se classificar na última rodada, que tem Espanha x Japão e Alemanha x Costa Rica.

Duelo frenético

O duelo começou bastante animado, com as equipes trocando passes rapidamente em uma atmosfera tensa. Seguindo seu estilo de jogo, a Espanha ficou mais tempo com a bola e aos 7, teve a primeira grande chance, quando Dani Olmo recebeu na esquerda, mandou uma pancada e Neuer fez uma defesa espetacular antes da bola tocar no travessão.

O início foi mesmo elétrico, com a Alemanha também mostrando que poderia levar muito perigo. Aos 10, Gnabry chegou a perder de cara com o goleiro Unai Simón, mas foi flagrado em impedimento. Apesar disso, a Espanha seguiu mais tempo com a bola e aos 22, assustou em chute forte de fora da área de Jordi Alba, que mandou ao lado do gol.

A Alemanha mostrou nervosismo nas suas ações com a bola e até mesmo Neuer chegou a arma uma chance para a Espanha em saída de bola equivocada. Com o passar do tempo, os alemães tentaram se impor, aparecer mais no ataque e também subiram a marcação. Ainda assim, restou mais conexão entre os jogadores de frente para criar chances claras.

A Espanha voltou a levar perigo aos 34, quando Olmo cruzou rasteiro e Ferrán Torres, livre, bateu por cima e perdeu grande chance. Para sua sorte, o lance foi parado por impedimento. A Alemnanha comemorou muito aos 39, quando Rudiger subiu sozinho na área e mandou para rede após cobrança de falta. No entanto, a posição irregular do zagueiro foi logo constatada. Apesar do ritmo frenético, o primeiro tempo terminou sem gol.

Centroavantes entram para mudar o jogo

As seleções continuaram intensas na volta para o segundo tempo, com a Alemanha marcando alto e a Espanha escapando pelos lados em contra-ataques, um deles exigindo que Neuer fizesse a antecipação antes da chegada de Ferrán Torres. Apesar da necessidade e da boa intensidade, a Alemanha seguiu criando pouco.

A marcação forte foi importante aos 11, quando após erro na saída espanhola, Gundogan achou Kimmich na área, o meia chutou forte e Unai Simón espamou para fora. Mas a Espanha que foi fatal e aos 17, após boa troca de passes, Alba cruzou rasteiro e Morata apareceu para se antecipar a marcação e finalizar muito bem. Placar aberto.

A Alemanha logo partiu para o desespero, se lançou ao ataque e deixou muito espaço para os contra-ataques espanhóis. Os alemães só criaram aos 28, quando Musiala recebeu dentro da área, em ótima posição, mas não foi bem de frente para Unai Simón, que espalmou em grande defesa. Aos 34, Kimmich teve uma falta frontal, perto da área, mas acertou a barreira espanhola.

Então aos 38, um herói improvável, quando Sané acionou Musiala, que não dominou tão bem e Füllkrug ‘roubou’ a bola do companheiro e soltou uma pancada no alto para empatar. Depois do gol, a reta final foi mais equilibrada, mas a última pressão foi alemã. O clima de tensão seguiu, mas o apito final sacramentou o empate em belo jogo.

