Justiça decretada prisão de mulher que tentou matar motorista de aplicativo

A unidade acreana do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) está em festa. Nesta quarta-feira, 1°, um café da manhã foi realizado para celebrar os 32 anos da instituição. O evento contou com a participação do governador Gladson Cameli e da vice-governadora Mailza.

Em seu discurso, o chefe de Estado parabenizou a trajetória de sucesso do Sebrae e aproveitou para agradecer as parcerias firmadas com o governo do Acre.

“O Sebrae tem um papel fundamental no desenvolvimento do nosso estado, principalmente no apoio aos pequenos empreendedores. Destaco também a ajuda que a instituição nos deu, nos últimos anos, na organização da Expoacre e Expoacre Juruá”, observou.

Marcos Lameira, atual superintendente regional da instituição, destacou a principal atividade realizada em prol da economia. “Nestes últimos 32 anos, o Sebrae consolidou seu trabalho de fortalecimento dos pequenos negócios, que representam 97% das empresas locais e que geram mais de 70% dos empregos”, enfatizou.

O presidente do conselho deliberativo da instituição, Assuero Veronez, pontuou que o Sebrae seguirá trabalhando na construção de um estado próspero e com mais oportunidades para os acreanos: “O Acre precisa gerar emprego e renda para as pessoas que aqui moram e o Sebrae, com toda sua expertise, tem total condição de contribuir nesse processo”.

