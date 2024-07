Julho começa com otimismo no mercado físico do boi gordo

A colheita da safrinha de milho 2024 vem avançando muito em todo o Brasil. No Centro-Sul do Brasil já atingiu 49% da área cultivada. Destaque para Mato Grosso, no Centro-Oeste que já colheu 62,4% da área semeada, conforme dados do Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea) divulgados em seu boletim semanal.

Em comparação com o mesmo período do ano anterior, o progresso foi de 29,34 pontos percentuais, quando o estado havia colhido 33,06% da área plantada. Em relação à média dos últimos cinco anos para o mesmo período, que é de 43,86%, o avanço é de 18,54 pontos percentuais.

As regiões mais adiantadas na colheita são o médio-norte, com 77,25% da área já colhida, seguido pelo oeste com 72,17%, norte com 62,23%, noroeste com 60,76%, centro-sul com 58,81%, nordeste com 54,5%, e sudeste com 38,12%.

O boletim também destacou o progresso na colheita de algodão da safra 2023/24 em Mato Grosso, que alcançou 1,19% da área semeada na última semana. Em comparação com o mesmo período da safra anterior, há um pequeno atraso de 0,58 ponto percentual, quando 1,77% da área havia sido colhida. Em relação à média dos últimos cinco anos, que é de 2,89%, o atraso é de 1,7 ponto percentual.

Especialistas do setor destacam que os trabalhos avançam com boas produtividades confirmadas em estados como Mato Grosso e Goiás. No entanto, em outros estados produtores do Centro-Sul, o avanço das máquinas revela expectativas de produtividades mais baixas devido ao calor e à escassez de chuvas durante o desenvolvimento das lavouras.

As regiões mais adiantadas na colheita de algodão são o nordeste, com 6,15% da área colhida, seguido pelo centro-sul com 1,76%, sudeste com 1,73%, noroeste com 0,86%, oeste com 0,67%, e médio-norte com 0,21%.

Fonte: Pensar Agro