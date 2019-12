O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) marcou para a próxima terça-feira (17) o julgamento do recurso eleitoral pedido pela defesa do prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro (Progressistas) contra a decisão de primeira instância que cassou o mandato do prefeito.

A data foi publicada no Diário Oficial do TRE desta terça-feira (10).

No mesmo processo como réu está o ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales (MDB).

O caso, que cassou em primeira instância o prefeito e o vice dele, Zequinha Lima, diz respeito a um flagrante por compra de votos de um candidato a vereador pelo PSDB, na última eleição municipal, que envolve também o ex-prefeito Vagner Sales.

Se o TRE mantiver a decisão do juiz da 4ª Zona Eleitoral, Erik da Fonseca Farhat, não caberá Recurso Ordinário por ser ação da esfera municipal.

Seria então marcada uma eleição para um mandato-tampão, com o novo eleito ficando no cargo até 2020.

