Juizado de Brasiléia emite nota sobre permanência de menores no Carnaval de Brasiléia

Uma operação realizada durante a noite desta segunda-feira, dia 13, envolvendo homens do Grupo Especial de Fronteira – Gefron, CPCães e homens da Polícia Militar do 5º Batalhão, receberam de nuncias de possíveis ações envolvendo ‘coiotes’ realizando o tráfico de pessoas pela fronteira do Acre.

A partir das informações obtidas, guarnições foram deslocadas para o município de Epitaciolândia, afim de constatar a veracidade da denuncia. Após montarem acampamento no local, avistaram atividades suspeitas envolvendo duas vans com placas bolivianas que estavam transportando várias pessoas.

Quando resolveram abordar, muitos desses fugiram desesperados para dentro da mata, enquanto os veículos eram abordados. Um casal de bolivianos e cerca de cinco homens, posteriormente identificados com nacionalidade indiana, foram detidos com passaportes, malas de roupas e dinheiro de cinco nacionalidades.

Foi então que se viram diante de um crime praticado em diversos países, o tráfico de pessoas que buscam uma vida melhor outros países da Europa ou América do Norte. Devido a escuridão, resolveram retrair levando os detidos para a sede da delegacia da Polícia Federal, onde seriam ouvidos.

Foi então que descobriram que um grupo de aproximadamente 20 indianos, estariam tentando ir para o Estados Unidos da América (EUA), passando pelo Brasil (Acre), acessando a Bolívia e outros países da América do Sul.

Esses teriam sido ludibriados a pagar uma certa quantia em dólares para serem transportados pelo País, mas, foram descobertos e retidos. O caso será investigado pela Polícia Federal, que deverá conduzir os imigrantes para o setor competente, afim de resolver o caso, uma vez que os indianos entraram no Brasil de forma clandestina.

Os bolivianos detidos e os veículos estarão à disposição das autoridades federais para sejam responsabilizados pelo delito de tráfico de pessoas. Os demais que conseguiram fugir, não foram localizados possivelmente teriam alcançado a fronteira passando para o lado boliviano. As autoridades bolivianas seriam alertadas sobre o caso.

