Governo e Prefeitura de Brasileia trabalham em construção de ponte no Ramal Nazaré

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), em parceria com a Prefeitura de Brasileia, iniciou na quinta-feira, 9, os trabalhos de construção da nova ponte estaqueada no Ramal do Nazaré, no bairro Oito de Março.

A nova ponte de madeira tem 14 metros de extensão e está sendo construída com estrutura estaqueada, que garante maior durabilidade durante todo o ano, para cerca de 500 famílias que trafegam por ali. Também foi construído um desvio provisório para dar acesso aos moradores ao bairro.

Para a prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem, a ação representa mais um compromisso da Prefeitura e do Estado em prol das famílias do município.

O presidente do Deracre, Petronio Antunes, destacou que, em 2022, “foram investidos R$ 930 mil, provenientes de recursos próprios, na execução da pavimentação asfáltica com tratamento superficial duplo (TSD) em um quilômetro da via”.

O Deracre segue avançando, em parceria com os municípios, com obras em todo o estado.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários