Faleceu nesta quinta-feira (17) a jovem Camilly Rocha Silva, 18 anos, após três anos sofrendo com sequelas da vacina HPV. A jovem estava internadas na UTI do Hospital Santa Juliana onde fazia tratamento.

Segundo informações de familiares, Camilly lutava contra as sequelas da vacina há 3 anos.

A Associação Brasileira de Vítimas de Vacinas e Medicamentos (ABRAVAC) lamentou o falecimento e divulgou nota de pesar pela morte de Camilly.

Confira a nota:

NOTA DE PESAR

CAMILLY ROCHA DA SILVA

É com enorme pesar que comunicamos o falecimento de Camilly Rocha Silva, no estado do Acre. Uma jovem, de 18 anos, que lutou pela vida, mas, infelizmente, não resistiu. E nos deixa como lembrança uma menina alegre, feliz, inteligente, amorosa.

Nós, da Associação Brasileira de Vítimas de Vacinas e Medicamentos (ABRAVAC), sentimos muito essa perda por saber que tudo teve como origem a aplicação de uma vacina cuja eficácia e segurança são amplamente contestadas, a VACINA ANTI-HPV. E que tem gerado inúmeras sequelas em adolescentes em nosso País.

Nos solidarizamos com a família de Camilly Rocha Silva e dos outros jovens que são obrigados a conviver com os efeitos desta vacina. Rogamos a Deus que conforte o coração dos familiares.

Seguimos firmes na luta para que outras famílias não passem por essa dor.

E que as autoridades e o poder público cumpram seu papel de investigar e avaliar, de forma técnica e imparcial, os malefícios desta vacina. Em defesa da saúde pública, do ser humano e da vida.

ABRAVAC – Associação Brasileira de Vítimas de Vacinas e Medicamentos

Comentários