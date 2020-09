Um jovem de 18 anos, identificado por Saymon Fontenele Bernado, por pouco não perdeu a vida após pular da ponte metálica José Augusto, que liga os municípios de Brasiléia e Epitaciolândia, por volta das 5 horas da madrugada deste domingo, dia 13.

Socorristas do Corpo de Bombeiros e guarnições da Polícia Militar do 5º Batalhão foram acionados até a ponte, após serem avisados do fato. O jovem teria pulado de altura de quase 20 metros, caindo no rio Acre que neste de verão amazônico, se encontra com o nível muito baixo, registrando em alguns pontos, menos de um metro de profundidade.

Por um milagre, o mesmo escapou ileso da façanha e subiu o barranco e caminhou um pouco, para em seguida, sentar em uma calçada sentido mal-estar. Foi quando as equipes do bombeiro e militar encontrou e o jovem ainda se recusava a ser atendido.

Foi quando os policiais perceberam que dois indivíduos sob efeito de álcool, teriam agredido o jovem quando estava deitado na calçada. Diante dos atos, os mesmos foram algemados e levados para a delegacia.

O jovem que estava na companhia de colegas que acionaram o socorro, seriam ouvidos pelos policiais para tentar saber o motivo que levou o jovem a pular da ponte colocando sua vida em risco.

Ele que também demonstrava estar sob efeito de álcool, teria sido levado ao hospital para ser examinado, pois reclamava de dores pelo corpo.

